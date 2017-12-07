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12. 07. 2017

США и Катар подписали соглашение о борьбе с терроризмом

 
США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с терроризмом, передает Reuters.
"Катар и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании между двумя странами, описывающий усилия, которые Катар может предпринять в будущем для усиления своей борьбы с терроризмом и активного решения проблемы финансирования терроризма", − заявил советник госсекретаря США Роберт Хэммонд.
 
Отметим, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится в турне по странам Ближнего Востока. Визит в Доху он совершил во вторник, 11 июля, а в среду прибудет в Саудовскую Аравию, где примет участие в заседании стран, бойкотирующих Катар.
 
Напомним, 5 июня крупнейшие арабские страны объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.
 
Позднее Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выдвинули Дохе список из 13 требований, среди которых разрыв дипломатических отношения с Ираном, закрытие военной базы Турции на своей территории и ликвидация спутникового телеканала Al Jazeera.
 
Катар назвал эти требования нереалистичными и отказался их выполнять.
 

Источник: korrespondent.net
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