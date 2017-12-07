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12. 07. 2017

В США ограничили использование продуктов Лаборатории Касперского

 
Администрация президента США Дональда Трампа удалила Лабораторию Касперского из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, передает Reuters.
 
Отмечается, что продукция Лаборатории была удалена из списков, касающихся контрактов на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования.
 
Представитель Администрации общих служб США (GSA) сообщила, что такие действия были предприняты "после тщательного рассмотрения" и направлены на обеспечение целостности и безопасности правительственных систем США. 
 
По информации агентства, госучреждения по-прежнему смогут использовать продукцию Касперского, которая была приобретена не в рамках контрактов GSA.
 
В свою очередь, в Лаборатории Касперского заявили, что не получали обновлений от GSA или другого правительственного агентства США по поводу своего статуса в качестве поставщика.
 
Напомним, 11 июля Вloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что Лаборатория Касперского имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. В компании опровергли сообщения о связях с ФСБ.
 
В РФ за госизмену арестован топ-менеджер Лаборатории Касперского
 
Ранее Вloomberg также сообщало о связях с российскими спецслужбами главы компании Евгения Касперского.
 
 

Источник: korrespondent.net
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