Украина поднимет вопрос о деоккупации Крыма в ООН

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, в частности, по деоккупации Крыма, передает Крым.Реалии.

"Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации", – отметил Елисеев.

Чиновник также добавил, что вопросы Крыма и Донбасса – это "альфа и омега" в переговорах с международными партнерами. Напомним, следующая, 72-я, сессия Генеральной ассамблеи ООН должна открыться 12 сентября. Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму Как сообщал Корреспондент.net , суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по делу "Украина против России" 19 апреля. Среди прочего, он обязал РФ обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.

Источник: korrespondent.net