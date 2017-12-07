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12. 07. 2017

Итоги 11.07: Страсти в Раде и захват Соцпартии

 
Возле Верховной Рады Украины проходил митинг за снятие депутатской неприкосновенности
 
У здания Верховной Рады митинговали с требованием к парламенту поддержать представления Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов. Активисты жгли дымовые шашки в знак возмущения нерешительностью нардепов.
 
В парламенте рассмотрели представления ГПУ на снятие неприкосновенности с пяти нардепов
 
По итогам рассмотрения представлений генпрокурора Юрия Луценко на пять нардепов, Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого. Также неприкосновенность сняли с нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова, однако согласие на их задержание и арест парламентарии не дали. 
 
Представления Генпрокуратуры на Евгения Дейдея и Андрея Лозового депутаты не поддержали.
 
САП открыла дело против Луценко о неуплате налогов
 
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что начато расследование по заявлениям лидера Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
 
МОК решил выбрать столицы сразу двух летних Олимпиад
 
Международный олимпийский комитет (МОК) на внеочередной сессии в Лозанне принял единогласное решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. 
 
В последний раз решение о выборе столиц сразу нескольких Олимпийских игр было принято сто лет назад. На Олимпийские игры в 2024 году претендуют Париж и Лос-Анджелес. 
 
В Луцке бросили петарду в генконсульство Польши
 
В Луцке неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши. Она не долетела до консульства и оставила только обгоревший след на ограждении. Инцидент расследует полиция.
 
Социалисты заявили о рейдерском захвате партии Кивой
 
Социалистическая партия Украины и социал-демократическая партия совместно заявили о рейдерском захвате, призвали прекратить его и указали, что он осуществляется при очевидном содействии Министерства юстиции и участии Министерства внутренних дел Украины.
 
Siemens подал иск из-за поставок турбин в Крым
 
Концерн Siemens подал иск к российской компании Технопромэкспорт, которую немецкий концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.
 
Корреспондент.net разбирался в скандале вокруг нарушения немецким предприятием санкционного режима.
 
Евросоюз окончательно утвердил Ассоциацию Украины с ЕС
 
Совет ЕС принял окончательное решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского Союза.

Источник: korrespondent.net
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Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

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