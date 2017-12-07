Итоги 11.07: Страсти в Раде и захват Соцпартии

Возле Верховной Рады Украины проходил митинг за снятие депутатской неприкосновенности

У здания Верховной Рады митинговали с требованием к парламенту поддержать представления Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов. Активисты жгли дымовые шашки в знак возмущения нерешительностью нардепов.

В парламенте рассмотрели представления ГПУ на снятие неприкосновенности с пяти нардепов

По итогам рассмотрения представлений генпрокурора Юрия Луценко на пять нардепов, Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого. Также неприкосновенность сняли с нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова, однако согласие на их задержание и арест парламентарии не дали.

Представления Генпрокуратуры на Евгения Дейдея и Андрея Лозового депутаты не поддержали.