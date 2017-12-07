Итоги 11.07: Страсти в Раде и захват Соцпартии

Возле Верховной Рады Украины проходил митинг за снятие депутатской неприкосновенности
У здания Верховной Рады митинговали с требованием к парламенту поддержать представления Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с пяти депутатов. Активисты жгли дымовые шашки в знак возмущения нерешительностью нардепов.
В парламенте рассмотрели представления ГПУ на снятие неприкосновенности с пяти нардепов
По итогам рассмотрения представлений генпрокурора Юрия Луценко на пять нардепов, Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого. Также неприкосновенность сняли с нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова, однако согласие на их задержание и арест парламентарии не дали.
Представления Генпрокуратуры на Евгения Дейдея и Андрея Лозового депутаты не поддержали.
САП открыла дело против Луценко о неуплате налогов
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что начато расследование по заявлениям лидера Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
МОК решил выбрать столицы сразу двух летних Олимпиад
Международный олимпийский комитет (МОК) на внеочередной сессии в Лозанне принял единогласное решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.
В последний раз решение о выборе столиц сразу нескольких Олимпийских игр было принято сто лет назад. На Олимпийские игры в 2024 году претендуют Париж и Лос-Анджелес.
В Луцке бросили петарду в генконсульство Польши
В Луцке неизвестные бросили петарду на территорию генерального консульства Польши. Она не долетела до консульства и оставила только обгоревший след на ограждении. Инцидент расследует полиция.
Социалисты заявили о рейдерском захвате партии Кивой
Социалистическая партия Украины и социал-демократическая партия совместно заявили о рейдерском захвате, призвали прекратить его и указали, что он осуществляется при очевидном содействии Министерства юстиции и участии Министерства внутренних дел Украины.
Siemens подал иск из-за поставок турбин в Крым
Концерн Siemens подал иск к российской компании Технопромэкспорт, которую немецкий концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.
Корреспондент.net разбирался в скандале вокруг нарушения немецким предприятием санкционного режима.
Евросоюз окончательно утвердил Ассоциацию Украины с ЕС
Совет ЕС принял окончательное решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского Союза.
Источник: korrespondent.net