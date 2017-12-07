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12. 07. 2017

На Трампа подали в суд за блокировку в Twitter

Представители института Knight First Amendment, занимающегося защитой свободы слова, подали в федеральный суд Манхэттена иск в отношении президента США Дональда Трампа за блокировку пользователей в Twitter.

Иск подан от лица семи пользователей социальной сети, которые утверждают, что Трамп забанил их за критику в свой адрес и тем самым нарушил первую поправку конституции США.

Как подчеркивается в исковом заявлении, аккаунт Трампа в Twitter является "публичной площадкой для обсуждения", с которой нельзя удалять людей из-за их взглядов и убеждений. Заблокированные Трампом пользователи не могут читать и комментировать его сообщения в соцсети.

"Первая поправка применима к интернет-форуму таким же образом, каким она применяется к городским собраниям и открытым заседаниям школьных советов, - сказано в заявлении главы Knight First Amendment. - Белый дом действует незаконно, исключая людей из этого обсуждения просто из-за того, что они не согласны с президентом".

Представители института требуют, чтобы суд признал блокировку пользователей антиконституционной, а также обязал Трампа разблокировать доступ к его аккаунту и оплатить гонорары адвокатов.

Напомним, в июне Трамп заблокировал в своем Twitter писателя Стивена Кинга.

Источник: korrespondent.net
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