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12. 07. 2017

У Порошенко рассказали темы саммита Украина-ЕС

В Киеве 12 и 13 июля состоится 19-ый саммит Украина-Евросоюз, во время чего будет поднят ряд важных тем. Об этом сообщает Администрации президента Украины Петра Порошенко.

Во время встреч будут обсуждать имплементацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ход реформ в Украине и усиление поддержки со стороны Евросоюза, ситуацию в оккупированных Донбассе и Крыму.

В свою очередь замглавы администрации президента Константин Елисеев рассказал Радио свобода о том, что одной из ключевых тем во время саммита будет именно энергетическая безопасность.

"Мы будем поднимать вопрос строительства политически мотивированного проекта "Северный поток-2". Здесь Украина не в меньшинстве – у нас очень активная, интенсивная координация происходит из США, нашу позицию поддерживает ряд стран-членов ЕС", – подчеркнул Елисеев.

Напомним, саммит Украина-ЕС посетят президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В нем также примут участие представители Еврокомиссии и украинские чиновники.

Источник: korrespondent.net
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