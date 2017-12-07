ЦРУ обвинило WikiLeaks в шпионаже для России

Глава ЦРУ Майк Помпео обвинил портал WikiLeaks в шпионаже в интересах России. Об этом он заявил во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает The Foreign Policy.

По его словам, WikiLeaks является "негосударственной, враждебной службой разведки, подстрекаемой такими государствами, как Россия".

Помпео напомнил о выводах американских спецслужб, которые выяснили, что российская военная разведка использовала портал для публикации электронных писем, похищенных после взлома серверов Демократической партии в 2016 году.

Глава ЦРУ пригрозил "ответными мерами" на действия WikiLeaks. Он подчеркнул, что портал не может прикрывать свою деятельность риторикой о свободе слова.

Ранее Помпео обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ, – ред.) в хакерских атаках на США и распространении похищенных данных через ресурс WikiLeaks

Источник: korrespondent.net