Из-за гроз почти 80 населенных пунктов без света

Почти 80 населенных пунктов Украины были обесточены в результате осложнения погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

К ведомстве пояснили, что из-за грозы, сильные дожди и порывы ветра с 11 на 12 июля из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов.

Таким образом сейчас света нет в 48 населенных пунктах Хмельницкой области, 14 - в Волынской, 8 - Ровенской и 7 - Житомирской области.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали о грозах и граде.

Источник: korrespondent.net