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12. 07. 2017

На Донбассе задержали россиянина и сепаратиста ЛНР

В зоне проведения АТО военнослужащие Нацгвардии задержали подозрительных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Военным нарядом при осуществлении контрольно-пропускного режима на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области, в ходе проверки автомобиля ВАЗ и проверки документов был обнаружен пассажир, который по предварительной информации по базе проходит как боевик ЛНР", - сказано в сообщении.

Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Фольцваген и проверки документов был обнаружен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.

Данных граждан были задержаны и переданы военной контрразведке. 

Напомним, ранее СБУ сообщила, в чем подозревают плененного Агеева.

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Источник: korrespondent.net
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