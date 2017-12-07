На Донбассе задержали россиянина и сепаратиста ЛНР

В зоне проведения АТО военнослужащие Нацгвардии задержали подозрительных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Военным нарядом при осуществлении контрольно-пропускного режима на блокпосту вблизи населенного пункта Городище Луганской области, в ходе проверки автомобиля ВАЗ и проверки документов был обнаружен пассажир, который по предварительной информации по базе проходит как боевик ЛНР", - сказано в сообщении.

Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Фольцваген и проверки документов был обнаружен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет РФ.

Данных граждан были задержаны и переданы военной контрразведке.

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Источник: korrespondent.net