В США предотвратили крупнейшую авиакатастрофу

В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу, жертвами которой могли стать сотни человек.

Инцидент произошел еще в пятницу вечером, уточняет Washington Post. Из-за ошибки пилота экипаж лайнера авиакомпании Air Canada Flight A759, летевший из Торонто, при посадке направился на полосу, где своей очереди на взлет ждали четыре лайнера. При этом расстояние между садившимся самолетом и лайнерами на земле составляло менее сотни метров.

Благодаря бдительности диспетчера, немедленно давшего команду канадскому самолету, в котором находилось 140 человек, уйти на второй круг, удалось избежать крупнейшей катастрофы в истории авиации. "Airbus A320 с 135 пассажирами и пятью членами экипажа приземлился нормально без инцидентов", - заявил во вторник представитель Air Canada Питер Фицпатрик, добавив, что авиакомпания расследует инцидент.

О том, сколько пассажиров находилось в других лайнерах, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в США разбился военный самолет, погибли 16 человек.

Самолет Путина по пути на G20 облетел страны НАТО

Источник: korrespondent.net