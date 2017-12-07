Берлин: Политика Трампа в отношении РФ противоречива

Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер заявил о нерешительности Соединенных Штатов Америки в отношении РФ и о противоречивости политики Штатов. Он также считает, что политика Белого дома на российском направлении стала заложником внутриамериканских дебатов.

"Мы наблюдаем нерешительность американской политики в отношении России", – констатировал Эрлер, предположив, что эта "ситуация не изменится в ближайшее время".

"Что мы считаем фактом? То, что говорит Тиллерсон, то, что говорит президент (Трамп, – ред.), то, что говорит Никки Хейли (постпред США при ООН, – ред.)? Мы слышим так много голосов, и они звучат так по-разному", – отметил немецкий политик.

По его словам, в Берлине задаются вопросом, может ли нынешняя администрация президента США справиться со сложноразрешимыми конфликтами в Украине и Сирии, одновременно посылая противоречивые сигналы о своей политике в адрес России и непрерывно борясь с "утечками" о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с российской стороной.

Вместе с тем Эрлер приветствовал назначение бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера спецпредставителем в Украине. Немецкий политик также поддержал поездку госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, состоявшуюся сразу после саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.

Напомним, Трамп после первой личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что США пришло время двигаться к конструктивной работе с РФ.

Источник: korrespondent.net