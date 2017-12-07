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12. 07. 2017

Суд по делу Януковича перенесен

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела, в рамках которого беглый президент Виктор Янукович обвиняется в государственной измене. Следующее заседание начнется 3 августа в 10.00, постановил Оболонский районный суд Киева.

Сегодняшнее заседание суда продлилось лишь несколько минут. После начала новоназначенный адвокат экс-президента Виталий Мешечек попросил дать ему время для ознакомления с материалами дела. Суд это ходатайство удовлетворил.

Ранее Янукович заявил, что не намерен больше участвовать в судебном процессе по делу о госизмене и отзывает своих защитников. Он предполагает, что решение Оболонского суда заранее предопределено и его приговорят к пожизненному заключению.

В ответ Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил для защиты Януковича адвоката Виталия Мешечека.

Источник: korrespondent.net
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