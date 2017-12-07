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12. 07. 2017

Беспорядки на G20: задержаны шестеро россиян

Среди иностранных граждан, задержанных в связи с беспорядками накануне и во время недавнего саммита Большой двадцатки в Гамбурге, было шестеро российских граждан. Об этом Deutsche Welle сообщил сотрудник пресс-службы полиции города.

По его словам, четверо россиян были временно задержаны по подозрению в совершении преступлений, еще двое были взяты под стражу в качестве превентивной меры и вскоре отпущены на свободу.

Сославшись на большой объем работы, в полиции не смогли сообщить подробности о дате задержания, о каких обвинениях идет речь, был ли выдан ордер на арест и какова дальнейшая судьба задержанных россиян.  

В пресс-службе посольства России в Германии на звонки DW не отвечали. Запрос по электронной почте на момент публикации новости остался без ответа. 

По данным полиции, всего в связи с беспорядками в следственном изоляторе Гамбурга на данный момент находится 51 человек. Большинство из них - граждане Германии, в числе других - жители Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцариии и Австрии.

Задержанных среди прочего обвиняют в нарушении общественного порядка, нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции.

В ходе протестных акций в связи с саммитом G20, который состоялся 7-8 июля, преимущественно левые экстремисты устроили уличные бои с полицией, поджоги автомобилей, погромы и грабежы магазинов в районах рядом с местом проведения саммита.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Расследованием беспорядков занимается специальная комиссия.

Источник: korrespondent.net
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