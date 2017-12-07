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12. 07. 2017

Штаб: Утром обстреляли Зайцево, погиб военный

В больнице Бахмута от многочисленных огнестрельных ранений умер военный, который пострадал от обстрела Зайцево. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня утром, в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТУ "Донецк"), был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных Сил Украины. От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице г. Бахмут. Сочувствуем родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 10 июля в АТО погиб один украинский военный.

Источник: korrespondent.net
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