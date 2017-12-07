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12. 07. 2017

ЦРУ: Есть доказательства применения химоружия Асадом

Америиканская разведка располагает "весомыми доказательствами" применения химического оружия режимом Башара Асада в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом сообщил директор ЦРУ ​Марк Помпео, сообщается на сайте ведомства.

По приказу президента США Дональда Трампа была проведена работа по выяснению обстоятельств в связи с сообщениями о применении химоружия, отметил Помпео.

"Я ему (Трампу - ред.) сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийском режимом. У разведсообщества были весомые доказательства, на которые мог полагаться президент", - заявил глава ЦРУ.

Населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб в Сирии подвергся химатаке 4 апреля. По информации Сирийского центра мониторинга по правам человека, в результате случившегося погибли более 80 человек.

В ответ на химическую атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Американские военные заявили, что именно оттуда вылетели самолеты, которые провели химическую атаку. Свою причастность Дамаск отрицает.

Источник: korrespondent.net
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