На Киевщине ограбили музей объединения ЗУНР и УНР

В Фастове Киевской области ограбили музей-вагон объединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Об этом сообщает сообщество Фастов сегодня со ссылкой на директора музея Эдуарда Мондзелевского.

"Приехав с курорта и придя на выходных проводить давно запланированную экскурсию для гостей из разных городов Украины, вместе с ними стали свидетелями небывалого цинизма. Это просто какой-то ужас и я вынужден сообщить общественности о чрезвычайно неприятную новость — циничное ограбление нашего музея, которое произошло в период моего отсутствия во время отпуска за пределами Фастова", - сообщил Мондзелевский.

По его словам, воры взломали замок в дверях вагона, разбили экспозицию и стены музея.

Украли много ценных экспонатов (старые монеты Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, серебряную гривну времен Киевской Руси, казацкую медную кружку и т.д.) и вспомогательной техники (телевизор, электроконвектор).

"Сами воры работали, видимо ночью, потому что порезались стеклом от витрин и забрызгали своей гнусной кровью почти все выставочные витрины и оконные шторки", - добавил Мондзелевский.

Директор музея уточнил, что он уже подал все соответствующие заявления в правоохранительные органы, проводится следствие.

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Источник: korrespondent.net