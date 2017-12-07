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12. 07. 2017

Жена Ким Чен Ына вышла в свет впервые за месяцы

Супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилась на публике впервые за четыре месяца, пишет Daily Mail.

Ли Соль Чжу сопровождала мужа на банкете, организованном в честь успешного тестового запуска баллистической ракеты КНДР. 

Издание отмечает, что супруга Ким Чен Ына все реже появляется на публике, а в 2016 году Ли Соль Чжу исчезала из поля зрения общественности на целых девять месяцев.

Daily Mail также напоминает, что Ли Соль известна любовью к дорогим аксессуарам и дизайнерским сумкам, а для последнего выхода в свет она выбрала светло-голубой наряд.

Пхеньян испытал баллистическую ракету 4 июля - в День независимости США. Это ракетой Ким Чен Ын пригрозил Вашингтону, отметив, что она может долететь на территории США.

Cмотрите фотогалерею: Жена Ким Чен Ына вышла в свет впервые за месяцы

Видео запуска северокрейской ракеты

Ранее в сети появился пропагандистский видеоролик Северной Кореи, который демонстрирует способность Пхеньяна уничтожить авианосец Carl Vinson и здание Конгресса США в Вашингтоне.

Напомним, летом Ким Чен Ын со своей супругой Ли Соль Чжу лично проинспектировали новую воздушную гавань страны.

Северная Корея. Повседневная жизнь в ирреальности

Источник: korrespondent.net
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