Жена Ким Чен Ына вышла в свет впервые за месяцы

Супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появилась на публике впервые за четыре месяца, пишет Daily Mail.
Ли Соль Чжу сопровождала мужа на банкете, организованном в честь успешного тестового запуска баллистической ракеты КНДР.
Издание отмечает, что супруга Ким Чен Ына все реже появляется на публике, а в 2016 году Ли Соль Чжу исчезала из поля зрения общественности на целых девять месяцев.
Daily Mail также напоминает, что Ли Соль известна любовью к дорогим аксессуарам и дизайнерским сумкам, а для последнего выхода в свет она выбрала светло-голубой наряд.
Пхеньян испытал баллистическую ракету 4 июля - в День независимости США. Это ракетой Ким Чен Ын пригрозил Вашингтону, отметив, что она может долететь на территории США.
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Видео запуска северокрейской ракеты
Ранее в сети появился пропагандистский видеоролик Северной Кореи, который демонстрирует способность Пхеньяна уничтожить авианосец Carl Vinson и здание Конгресса США в Вашингтоне.
Напомним, летом Ким Чен Ын со своей супругой Ли Соль Чжу лично проинспектировали новую воздушную гавань страны.
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Источник: korrespondent.net