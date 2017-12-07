В Афганистане боевики расстреляли пассажиров автобуса

В провинции Фарах на западе Афганистана боевики исламистского движения Талибан атаковали пассажирский автобус, высадили из него семерых гражданских и расстреляли их. Как сообщает агентство Синьхуа, сегодня около поселка Бала-Булук боевики высадили из автобуса семь пассажиров и расстреляли их.

На условиях анонимности местные жители рассказали, что талибы расстреляли тех, кого заподозрили в "работе на правительство".

Устроив показательную казнь, боевики отпустили остальных пассажиров, заблокировали дорогу между Гератом и Фарахом, и установили блокпосты. Захваченную территорию боевики удерживали до подхода правительственных войск спецназа.

Лишь после интенсивной перестрелки, в ходе которой были уничтожены 10 боевиков, включая их главаря Адама Хана, и ранены еще семеро, дорога была разблокирована.

Ранее в западной части Афганистана десять сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков Талибана на контрольно-пропускной пункт на плотине Салма.

Источник: korrespondent.net