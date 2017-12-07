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12. 07. 2017

Кремль: Уступок от Трампа не ждем и сами не пойдем

Россия не ждет от президента США Дональда Трампа никаких уступок и сама не готова на них. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"От президента Трампа никто не ждет уступок Москве и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа. И Путин не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос", - рассказал Песков.

Он также отметил, что ситуация с дипломатической собственностью России в США носит беспрецедентный характер.

"Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимных мер. В то же время мы рассчитываем, что какая-то политическая воля будет продемонстрирована со стороны наших коллег в США, чтобы исправить допущенные нарушения международного права", - сказал Песков.
 
Отметим, что Трамп и Путин говорили, что остались довольны первой встречей, которая состоялась на саммите Большой двадцатки в Гамбурге.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла новые санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" консульства России в Нью-Йорке.

Итоги первой встречи Трампа с Путиным

Источник: korrespondent.net
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