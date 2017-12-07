Кремль: Уступок от Трампа не ждем и сами не пойдем

Россия не ждет от президента США Дональда Трампа никаких уступок и сама не готова на них. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"От президента Трампа никто не ждет уступок Москве и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа. И Путин не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос", - рассказал Песков.
Он также отметил, что ситуация с дипломатической собственностью России в США носит беспрецедентный характер.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла новые санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента.
Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" консульства России в Нью-Йорке.
Итоги первой встречи Трампа с Путиным
Источник: korrespondent.net
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