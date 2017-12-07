В Украину идут похолодание и дожди

В ближайшие сутки в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 13 июля, в центральных областях местами будет сильные дожди, град, лишь в Приазовье и аннексированном Крыму будет без осадков.

Ветер в четверг ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью составит +15…20°С, днем воздух прогреется до +24…29°С. На юге и востоке страны в четверг местами будет до +32°С, в западных областях (кроме Закарпатья) – 18…23°С выше нуля.

В Киеве в четверг прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит +15…17°С, днем потеплеет до 25…27°С.

В пятницу, 14 июля, в большинстве северных, центральных, южных областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории будет без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью составит +10…15°С, на юге – до +18°с. Днем воздух прогреется до +20…25°С, на юге и востоке страны – до 25…30°С.

В Киеве 15 июля ожидается местами небольшой дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +12…14°С, днем воздух прогреется до +22…24°С.

Напомним, в Ровенской области из-за мощного 11 июля ливня затопило улицы и трассы.

Источник: korrespondent.net