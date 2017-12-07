Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 15:27
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,27
12. 07. 2017

В Украину идут похолодание и дожди

В ближайшие сутки в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 13 июля, в центральных областях местами будет сильные дожди, град, лишь в Приазовье и аннексированном Крыму будет без осадков.

Ветер в четверг ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью составит +15…20°С, днем воздух прогреется до +24…29°С. На юге и востоке страны в четверг местами будет до +32°С, в западных областях (кроме Закарпатья) – 18…23°С выше нуля.

В Киеве в четверг прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит +15…17°С, днем потеплеет до 25…27°С.

 
 

В пятницу, 14 июля, в большинстве северных, центральных, южных областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории будет без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура ночью составит +10…15°С, на юге – до +18°с. Днем воздух прогреется до +20…25°С, на юге и востоке страны – до 25…30°С.

В Киеве 15 июля ожидается местами небольшой дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +12…14°С, днем воздух прогреется до +22…24°С.

 
 

Напомним, в Ровенской области из-за мощного 11 июля ливня затопило улицы и трассы.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.