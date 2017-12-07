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12. 07. 2017

РФ упростила получение гражданства для украинцев

Госдума России приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев, передает РИА Новости.

Теперь от жителей Украины требуют только подписать заявление об отказе от украинского гражданства. Ранее нужно было получит справку в уполномоченных органах Украины.

Новые поправки вносятся в законопроект об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

По данным министерства иностранных дел России, около 600 тысяч украинцев ждут решения о предоставлении им российского гражданства.

Ранее Корреспондент.net разобирался, как и почему Россия решила упростить процедуру получения своего гражданства.

В марте президент Петр Порошенко предупредил, что за двойное гражданство будут лишать паспорта.

Отметим, что с момента вступления в должность президента в 2014 году Порошенко прекратил гражданство Украины для 18 676 человек.

Источник: korrespondent.net
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