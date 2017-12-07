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12. 07. 2017

В России организовали крестное шествие на Донбасс

В России организовали автомобильный крестный ход "Великая Россия", который проходит от Магадана до Донбасса.Об этом сообщает znak.

Организаторы намерены побывать в 80 российских городах и завершить свое путешествие в Луганске и Донецке 28 августа. Длина маршрута составит около 20,7 тысяч километров.

По словам участников автопробега, его цель – "скрепить наибольшее число городов и восстановить единство с следующим после Крыма оторванным от Большой России регионом Российского Мира – Новороссией".

В шествии принимают участие 5 автомобилей, в том числе бронированный Ford (бывшая машина инкассаторов) и перевозочный автомобиль с колокольней. В автопробеге участников сопровождает Казанская икона Божией Матери "Державный Покров", написанная специально для этого мероприятия соратниками "НОДа", которые живут при монастыре в Уфе.

Посередине иконы изображена георгиевская лента, сверху которой – образ Богородицы, а снизу – лидеры народного ополчения в борьбе с поляками в 1612 году Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которых НОД считает своими отцами-основателями.

После окончания путешествия участники намерены подарить "намоленную" икону российскому президенту РФ Владимиру Путину для "поддержки на будущих президентских выборах". 

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе отменили крестный ход в День Победы.

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Источник: korrespondent.net
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