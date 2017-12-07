Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 17:00
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,27
12. 07. 2017

Дело Шеремета: Пригласят зарубежного следователя

Президент Порошенко предложил пригласить иностранного следователя для поиска убийц журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон на брифинге в Киеве.

"У нас был шанс встретиться вчера с президентом Порошенко... Он предложил нам пригласить международно признанного следователя в национальную команду (...). Создать такой механизм было бы очень хорошо", - сказал Саймон.

Он добавил, что украинские силовики не предоставили доказательств "российского следа" в убийстве Шеремета. Комитет призвал следствие сосредоточиться на журналистской деятельности погибшего на Украине. Саймон подчеркнул, что международная организация не удовлетворена темпами расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко признал ошибку в расследовании убийства Шеремета.

Дело Шеремета: Порошенко требует отчета силовиков

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.