Дело Шеремета: Пригласят зарубежного следователя

Президент Порошенко предложил пригласить иностранного следователя для поиска убийц журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон на брифинге в Киеве.

"У нас был шанс встретиться вчера с президентом Порошенко... Он предложил нам пригласить международно признанного следователя в национальную команду (...). Создать такой механизм было бы очень хорошо", - сказал Саймон.

Он добавил, что украинские силовики не предоставили доказательств "российского следа" в убийстве Шеремета. Комитет призвал следствие сосредоточиться на журналистской деятельности погибшего на Украине. Саймон подчеркнул, что международная организация не удовлетворена темпами расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко признал ошибку в расследовании убийства Шеремета.

Дело Шеремета: Порошенко требует отчета силовиков

Источник: korrespondent.net