Порошенко: За время АТО открыли 60 новых заводов

За три года проведения антитеррористической операции в Украине открылось 60 новых заводов. Такие цифры озвучил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Сумы, где принял участие в открытии завода компании Гуала Пак Украина.

"За три года войны, во время этих суровых испытаний, в Украине открылись 60 новых заводов. Таких темпов Украина не знала никогда. Это яркое свидетельство доверия со стороны наших партнеров. И это не просто доверие на словах – они голосуют за будущее Украины гривной, евро, долларом, фунтом. Потому что они уверены, что такой народ не победить. Спасибо за эту веру и за эти инвестиции", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент считает, что реформаторские усилия, которые начались три года назад, уже приносят первые плоды.

"У нас сегодня уже рост прямых иностранных инвестиций более чем на полмиллиарда долларов. А общая цифра превышает уже 4 миллиарда в прошлом году. Хочу напомнить, что все это делается в условиях войны и агрессии против Украины", – сказал Порошенко.

Сообщается, что компания Гуала Пак Украина является частью группы Guala Pack Group, которая специализируется на изготовлении упаковок для детского питания, фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.

Инвестиции в украинское предприятие составили почти 17 млн евро. Здесь будут работать около 300 новых рабочих мест со средней зарплатой около 12 тысяч гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, за январь-март 2017 года в экономику Украины было вложено почти 400 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Средства поступили из 65 стран мира.

Источник: korrespondent.net