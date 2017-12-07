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12. 07. 2017

Порошенко анонсировал создание нового министерства

Президент Порошенко направил в Раду предложение о создании в Украине министерства по вопросам ветеранов антитеррористической операции.

"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, ведь именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отчизны", - цитирует главу государства агентство Интерфакс-Украина.

Также Порошенко назвал количество принявших участие в АТО украинцев.

"За два с половиной года в антитеррористической операции приняли участие 300 тысяч украинских воинов", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО отложил законопроект по Донбассу.

АП: Реинтеграцию Донбасса согласуют с США

Источник: korrespondent.net
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