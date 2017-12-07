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12. 07. 2017

СМИ: Киев объявит Донбасс оккупированным Россией

Законопроект о реинтеграции Донбасса, разработанный Советом национальной безопасности и обороны, признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Российской Федерацией.

Об этом говорится в документе, копией которого располагает РБК-Украина. В частности, об этом гласит ст. 1 проекта закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины".

Так, согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.

Согласно остальным пунктам ст. 1, временно оккупированными признаются внутренние и внешние морские воды и воздушное пространство над соответствующими территориями.

Ст. 2 документа декларирует незаконность любых органов и должностных лиц, не предусмотренных Конституцией и законами Украины, и созданных, назначенных или избранных незаконным способом. Любой их акт, решение или документ признаются недействительными.

В ст. 3 и 4 законопроекта говорится о государственной политике в отношении временно оккупированных территорий. В частности, ее целью указано восстановление государственного суверенитета Украины на этих территориях, их освобождение и восстановление в их пределах конституционного строя, а также защита прав и свобод граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Ст. 5 и 6 документа описывают метода обеспечения государственного суверенитета Украины и защиты прав и свобод граждан. В то же время ст. 7 декларирует, что при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также Минского меморандума от 19 сентября того же года и "комплекса мероприятий" от 12 февраля 2015 года.

Zakon 001 from RBC-Ukraine

Как сообщал Корреспондент.net, власти Украины согласуют законопроект о реинтеграции Донбасса с ключевыми иностранными партнерами, среди которых США, Германией и Францией.Об этом сообщили в Админтсрации президента Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО отложил законопроект по Донбассу.

Источник: korrespondent.net
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