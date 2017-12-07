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12. 07. 2017

Россия подняла по тревоге флот в Крыму

Россия по тревоге подняла отдельные береговые и корабельные соединения Черноморского флота в Крыму и Черном море. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на представителя пресс-службы Южного военного округа РФ.

В рамках проверки боеготовности по тревоге в Черное море вышли российские противолодочные и минно-тральные корабли, подняты береговые соединения флота РФ.

"Экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки. Проверка боеготовности продлится несколько дней и пройдет в пределах штатных наземных и морских полигонов Черноморского флота на территории Крымского полуострова и в Черном море", - сообщили в ЮВО.

6 июня российские военные в рамках проверки боеготовности в Крыму по тревоге подняли в воздух дежурные пары истребителей Су-27.

Напомним, 10 июля для проведения украинско-американских учений Си Бриз-2017 в Одессу прибыли корабли НАТО.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин свои указом отнес аннексированный Крым к Южному федеральному округу, упразднив таким образом Крымский.

Источник: korrespondent.net
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