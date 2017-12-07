Кабмин выделил 50 млн на львовский мусор

Кабмин выделяет обладминистрации Львовщины 50 млн гривен. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, сообщает Украинская правда.

"Мы неоднократно правительством работали над тем, чтобы помочь Львову, чтобы навести порядок в городе. Я направлял представителей правительства. Я направлял вице-премьера Кистиона, вице-премьер-минстр Виталия Зубко, чтобы организовать работы по вывозу твердых бытовых отходов из города Львов", - сказал он.

Гройсман заявил, что "очень конструктивно было принято решение, что обладминистрация взяла на себя это совершенно трудную задачу и сейчас занимается вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов".

"Для этого мы выделяем областной государственной администрации, как было обещано 50 миллионов гривен, но считаю, что все 100% финансирования всех проектов должно выполняться за счет местного бюджета города Львов. Там есть достаточно денег, но там где нужно, чтобы государство помогло, мы всегда поможем", - сказал Гройсман.

Он поблагодарил председателя Львовской обладминистрации Олег Синютку, который занимается вопросом вывоза мусора.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове очистили 73% мусорных площадок.

Во Львове состоялось "мусорное" вече

Источник: korrespondent.net