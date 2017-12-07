Мать Агеева попросила Порошенко помиловать ее сына

Мать плененного под Луганском российского военного Виктора Агеева – Светлана Агеева – обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. Соответствующее видео опубликовала Новая газета.

В своем видеообращении Агеева заявила, что не понимает, как ее сын попал в зону боевых действий на украинском Донбассе.

"Меня спрашивают, как же могло так произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда… Но я могу сказать одно: в семье обсуждалась служба по контракту. Я сама в неведении и до сих пор не могу понять, как случилось, что мой ребенок, и кто так на него повлиял, что он очутился в тех местах", – сказала женщина.

Агеева заявила, что "надеется на милосердие" Порошенко. По ее словам, если украинский президент помилует ее сына, то "это будет для него большой жизненный урок".

Также она заявила о возможности обмена и попросила Порошенко разрешения на свидание с сыном.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 июня украинские военные в зоне АТО обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, среди которых был гражданин России.

Позже стало известно, что задержанный россиянин − Виктор Агеев находится в СИЗО Старобельска, а его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы ее сын остался служить в российской армии по контракту.

Накануне сам Агеев заявил, что он действительно служит по контракту в России. Против него открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК). Агеев арестован на два месяца.

Источник: korrespondent.net