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12. 07. 2017

Для вузов убрали госзаказы на специалистов

Вузы ожидают от Кабмина утверждения госзаказа этого года для студентов. Об этом на брифинге МОН заявил директор департамента высшего образования Министерства образования Украины Олег Шаров, передает Страна.

Госзаказ Кабмин может утвердить сегодня, 12 июля.

Сообщается, что снижение госзаказа связано с тем, что в этом году не будет набора на уровень специалиста. Шаров назвал это декоммунизацией в образовании.

"Мы отходим от советской практики и переходим к европейской, построенный на трех уровнях: бакалавр, магистр, доктор философии. Госзаказ увеличен на природоведческие и аграрные специальности. А в сфере туризма, права и экономики госзаказ снижен", - отметил Шаров.

Кроме того, будет увеличена подготовка учителей-предметников по специальности "среднее образование". Среди них, прежде всего, ожидается госзаказ на учителя математики, информатики, физики, английского языка

Напомним, ранее сообщалось, что 12 числа начался прием абитуриентов на новый учебный год. С утра перестала работать онлайн-система регистрации, которая не выдержала наплыва желающих подать документы по интернету.

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Источник: korrespondent.net
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