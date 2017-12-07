Арестованным в Гамбурге россиянам грозит до 10 лет тюрьмы

Двум россиянам, арестованным после беспорядков в Гамбурге накануне и во время недавнего саммита G20, может грозить от шести месяцев до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает DW со ссылкой на официального представителя прокуратуры Гамбурга Нану Фромбах.

По ее словам, десять лет – это максимальный срок, к которому могут быть приговорены задержанные, однако окончательное решение будет принимать суд после того, как завершится расследование и будут выдвинуты официальные обвинения.

В настоящее время оба арестованных содержатся в камере предварительного заключения. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции. По данным правоохранительных органов, россияне бросали бутылки в полицейских.

Как сообщал Корреспондент.net, всего в связи с беспорядками в Гамбурге полиция задержала шестерых граждан России. Четверых из них вскоре отпустили.

Напомним, в ходе протестных акций в связи с саммитом G20, который состоялся 7-8 июля, экстремисты устроили уличные бои с полицией, поджоги автомобилей, погромы и грабежи магазинов в районах рядом с местом проведения саммита. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net