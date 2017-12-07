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12. 07. 2017

США выделили Украине $25 млн на безопасность

США в июле выделили Украине $25 млн в качестве помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Twitter.

"В июле США выделили $25 млн помощи Украине в сфере безопасности, включая рации Harris для защищенной связи", – говорится в сообщении.

У липні США виділили 25 млн $ допомоги Україні в сфері безпеки, включаючи рації #Harris для захищеного зв’язку @US_EUCOM #PartnerStrong 🇺🇸🇺🇦

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 июля 2017 г.

Напомним, НАТО выделит Киеву 40 млн евро на поддержку в таких отраслях как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация.

Как сообщал Корреспондент.net, в проекте бюджета США на 2018 финансовый год включена возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, чего никогда не было в предыдущих бюджетах.

В целом, на 2018 финансовый год, который начинается в сентябре 2017 года,  предусмотрена помощь Украине на общую сумму около 350 млн долларов.

Источник: korrespondent.net
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