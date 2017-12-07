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12. 07. 2017

Комитет Рады поддержал обвинения против Добкина

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады признал достаточно обоснованным представление генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина, передает РБК-Украина.

"Представление относительно разрешения на привлечения к уголовной ответственности является достаточным, законным и обоснованным, хоть и имеет определенные недостатки в мотивирующей части и решении", – зачитал и. о. главы комитета Павел Пинзенык.

В то же время комитет признал законными, но недостаточно обоснованными представления на задержание и на арест Михаила Добкина.

Все три решения регламентного комитета будут направлены спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Юрий Луценко заявил, что уже готовы все все материалы на снятие неприкосновенности с Михаила Добкина.

Напомним, 29 июня генпрокурор внес в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Добкина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействовании мошенничеству с землей в Харькове.

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Источник: korrespondent.net
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