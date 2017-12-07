Без виз, но с трудностями. Порядок въезда россиян

Украина вводит новые правила для въезда иностранцев в страну.

С 1 января 2018 года на украинской границе у каждого иностранца будут собирать биометрические данные.

Власти не скрывают тот факт, что нововведения направлены в первую очередь против россиян.

Таким образом, дискуссия о введении виз для граждан России закончилась принятием более простых мер.

К чему это приведет, разбирался Корреспондент.net.

Украинская идея

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко решил усилить контроль за пересечением государственной границы.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства.

Президент подчеркнул, что будут сняты биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", – добавил он.

Оборудование пунктов пропуска системами биометрического контроля обойдется государству в 300 миллионов гривен.

Для россиян особые условия

Для граждан Российской Федерации, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации.

"Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее чем в начале следующего года. Для граждан РФ будет реализована электронная система предварительной регистрации", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

"То есть гражданин РФ, желающий прибыть на территорию Украины, должен заранее зарегистрироваться и предоставить МИД необходимые данные, которые будут определять МИД", - добавил Турчинов.

По его словам также вводится требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, в месте их временного пребывания.

"А также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины", - сказал он.

У европейцев проблем не будет

Предложенная СНБО инициатива о въезде в Украину иностранных граждан по биометрическим паспортам не будет иметь практических последствий для граждан Евросоюза и стран, которые имеют биометрические паспорта по стандартам Международной организации гражданской авиации, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"В контексте безвизового режима, который работает для биометрических паспортов, у нас по определению нет проблем не только с Европейским союзом, но и с другими странами, которые имеют биометрические паспорта по стандартам ICAO. Таким образом, для ЕС это решение фактически не будет иметь особых практических последствий", – сказал глава МИД.

По словам Климкина, данное решение будет принято, как только будут завершены технические работы, связанные с реестром биометрических данных.

Реакция России

Биометрический контроль на границе, который вводит Украина для иностранных граждан, является "демонстративным хамством", заявила вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая.

"Недосвобода, недовизы, недоправо - так можно охарактеризовать новые идеи Киева, которые уже даже не вызывают недоумения", - сказала Яровая.

"Чтобы создать искусственные препятствия в нарушение существующего межправительственного соглашения, придумываются квазивизы", - констатировала парламентарий. По ее мнению, "украинская власть упорно препятствует своим гражданам во взаимодействии с россиянами".

"Демонстративно хамит, желая, чтобы наша страна ответила зеркальными ограничениями для украинцев, добиваясь, таким образом, запретов и ограничений для граждан Украины", - добавила Яровая.

Введение в Украине предварительной регистрации для россиян может ударить по отношениям с Российской Федерацией, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", – сказал он.

"У нас складывается впечатление, что эти шаги могут повести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению наших отношений. Это было бы прискорбно", – заявил Карасин.

Как это поможет?

Такое же положение въезда по предварительной регистрации действует между ЕС и США, так что особо страшного тут ничего нет, главное, чтобы система была отлажена и нормально работала, а заявки можно было подавать через Интернет.

Если говорить о вопросе безопасности, то эксперты отмечают, что биометрический контроль и предварительная регистрация помогут только в противодействии террористам – одиночкам и массовому завозу людей из другого государства.

Противостоять забросу шпионов-профессионалов она не сможет. Также, нельзя забывать, что Украина не контролирует огромный участок украино-российской границы, через который можно завозить кого и что угодно.

Для кого проблемы?

В итоге некие трудности новая система создаст только для простых людей, которые ездят в Россию.

По данным украинского МИДа, официально украино-российскую границу ежегодно пересекают около миллиона россиян.

Украинцев в России больше – более двух миллионов. Особо затруднительны могут быть биометрические проверки в поездах. Но это будет зависеть от организации работы проверяющих и количестве приборов.

Также важно, чтобы в Украине нормально работали реестры, с которыми будут проверять биометрические данные. И была создана единая база нарушителей, а не у каждого ведомства своя.

Источник: korrespondent.net