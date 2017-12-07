Марьинка попала под обстрел: разрушены два дома

Незаконные вооруженные формирования вечером 12 июля обстреляли из минометов частный сектор Марьинки Донецкой области, два дома разрушены, мирные жители не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня в вечернее время во время обстрела позиций сил АТО на приморском направлении под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта Марьинка. Противник применил мины калибра 82 мм", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, разрушениям подверглись два частных дома по ул. Прокофьева.





"К счастью, ни один из местных жителей в результате вражеского обстрела не пострадал", – сказано в сообщении.

Штаб: Обстрелы увеличились вдвое, один военный погиб



Напомним, утром в результате обстрела Зайцево погиб украинский военный.

Источник: korrespondent.net