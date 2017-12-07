СМИ: Идет проверка законности назначения Луценко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследование по признакам злоупотребления властью при назначении Юрия Луценко на должность генпрокурора. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ст. 364 ч. 2 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Также в САП добавили, что речь идет о том, что высшие должностные лица государства, злоупотребляя своим служебным положением и действуя вопреки интересам службы с целью сделать возможным дальнейшее назначение Луценко генпрокурором, нарушили закон "О регламенте Верховной Рады Украины". В итоге был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины", что "повлекло тяжкие последствия".

Органом досудебного расследования назначено Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как сообщал Корреспондент.net, накануне САП открыла дело против Луценко о неуплате налогов. Это было сделано после обвинений лидера Радикальной партии Олега Ляшко в адрес генпрокурора.

"Покажите пример всей стране − уплатите налоги. В частности за дом ваш в 900 квадратных метров, который зачислен на вашего 76-летнего тестя. Вы этот дом ввели в эксплуатацию в 2011 году, а ваш тесть на пенсии 12 лет. Оцените свой дом и оплатите с него налоги", − заявил лидер радикалов в сессионном зале Рады.

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Источник: korrespondent.net