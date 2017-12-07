Мы очень хорошо поладили с Путиным – Трамп

"Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить".Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы –великие ядерные державы", – сказал Трамп.
Американский президент также отметил, что многие были удивлены длительностью его встречи с Путиным, подчеркнув, что считает важным диалог с Россией.
Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей
Как сообщал Корреспондент.net, Путин и Трамп встретились в ходе саммита G20 в Гамбурге. Российский лидер рассказал, что на встрече обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.
Источник: korrespondent.net