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13. 07. 2017

В Конгрессе призвали к импичменту Трампа

Конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин от Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте президенту США Дональду Трампу.

"Мы пробуем принудить юридический комитет Палаты представителей Конгресса США провести слушания по поводу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в наши выборы", – говорится в заявлении Шермана на его сайте.

По мнению политиков, Трамп "нарушил клятву президента в части защиты Конституции", а именно – использовал служебное положение "для давления на расследование российского вмешательства". Конгрессмены уверены, что именно это привело к увольнению экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Напомним, что в мае органы местного самоуправления десяти американских городов призвали Конгресс начать процедуру импичмента Трампа.

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По данным СМИ, юристы Белого дома изучают тему импичмента, чтобы быть готовыми к маловероятным, по их мнению, попыткам отстранения Трампа.

Источник: korrespondent.net
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