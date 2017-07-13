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13. 07. 2017

РФ и НАТО проведут вторую за год встречу на уровне постпредов

 
Россия и НАТО в четверг, 13 июня, проведут в штаб-квартире организации вторую за год встречу на уровне постпредов, сообщает РИА Новости.
 
В среду представитель НАТО заявил, что альянс пока не намерен раскрывать повестку заседания. 
 
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс запросил у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что это предложение "выглядит довольно странным" и вряд ли будет принято.
 
Крое того, по данным СМИ, страны-члены альянса намерены заявить о своих претензиях в связи с "небезопасными действиями российских летчиков в небе над Балтийским морем". 

СМИ: Россия может оставить НАТО без постпреда
 
Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены нарастающим военным присутствием России. 

Источник: korrespondent.net
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