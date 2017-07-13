РФ и НАТО проведут вторую за год встречу на уровне постпредов

Россия и НАТО в четверг, 13 июня, проведут в штаб-квартире организации вторую за год встречу на уровне постпредов, сообщает РИА Новости.

В среду представитель НАТО заявил, что альянс пока не намерен раскрывать повестку заседания.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс запросил у российской стороны проведения на встрече брифинга по российско-белорусским учениям "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.



Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что это предложение "выглядит довольно странным" и вряд ли будет принято.

Крое того, по данным СМИ, страны-члены альянса намерены заявить о своих претензиях в связи с "небезопасными действиями российских летчиков в небе над Балтийским морем".



СМИ: Россия может оставить НАТО без постпреда

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены нарастающим военным присутствием России.

Источник: korrespondent.net