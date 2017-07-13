Украина и ЕС обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС.

"Встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который является большим другом Украины. Обсудили возможности углубления сотрудничества Украины и ЕС, в частности в энергетике, реализации инфраструктурных проектов, реформировании таможни", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

В свою очередь Домбровскис выразил одобрение деятельности правительства Украины на пути реформирования страны.

"Хвалю Владимира Гройсмана за его обязательство принести изменения в Украину, проведя реформы в секторе государственного управления, судебной, энергетической и банковской сферах", – написал он в Twitter.



У Порошенко рассказали о темах саммита Украина-ЕС

Напомним, 11 июля Совет Евросоюза окончательно одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной, таким образом ЕС завершил ратификацию Соглашения.

Источник: korrespondent.net