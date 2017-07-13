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13. 07. 2017

В Черкасской области молния убила семью

 
Молния попала в семью из трех человек в Черкасской области, мужчина и женщина погибли на месте, их сын скончался в больнице. Об этом сообщил пресс-секретарь ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.
 
Трагедия произошла днем 12 июля на поле в районе села Кузьмина Гребля Христиновского района.
 
"Трагедия произошла, когда семья (38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын) собирали на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте.Травмированного юношу в критическом состоянии срочно доставили в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, так и не придя в сознание, через два часа юноша скончался", – написал он.


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Как сообщал Корреспондент.net, в Николаевской области молния убила рыбака.

Источник: korrespondent.net
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