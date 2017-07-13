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13. 07. 2017

США могут проверить вмешательство Украины в выборы

 
Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рэй пообещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы президента США в 2016 году, сообщает Голос Америки.
 
В ходе сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР сенатор-респбликанец Линдси Грэм попросил Рэя дать оценку информации в СМИ о вмешательстве Украины в ход избирательной кампании в 2016 году.
 
"Расследование издание Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала DNC, встречалась с высокопоставленными лицами Посольства Украины в Вашингтоне, с целью разоблачить связи сотрудника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией, согласно сообщениям людей, непосредственно знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?" – спросил Грэм.
 
Рэй ответил, что "с удовольствием займется этим" и добавил, что "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы".
 
Посольство Украины в США опровергло подобные заявления.
 
"Посольство Украины в США, как заявлялось ранее, никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах Президента США или членов их команд", – подчеркнули в посольстве.
 
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года.

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По ее словам, украинцы помогали однопартийцам Хиллари Клинтон в сборе информации о политических оппонентах из Республиканской партии.

Источник: korrespondent.net
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