Клинтон как президент была бы выгоднее Путину – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что его соперница по президентской гонке Хиллари Клинтон в качестве американского лидера была бы более выгодна президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBN.

Мы очень хорошо поладили с Путиным – Трамп

"Мы – самая сильная страна в мире и становимся еще сильнее, потому что я большой поклонник военных. К примеру, если бы Хиллари выиграла, наши вооруженные силы были бы сокращены, наша энергетика стала бы еще более дорогой. Это то, что Путину во мне не нравится. И это то, почему он не хотел бы меня, потому что с первого дня я стремился к сильной армии", – сказал Трамп.