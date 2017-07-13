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13. 07. 2017

Клинтон как президент была бы выгоднее Путину – Трамп

 
Президент США Дональд Трамп считает, что его соперница по президентской гонке Хиллари Клинтон в качестве американского лидера была бы более выгодна президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBN.
 
"Мы – самая сильная страна в мире и становимся еще сильнее, потому что я большой поклонник военных. К примеру, если бы Хиллари выиграла, наши вооруженные силы были бы сокращены, наша энергетика стала бы еще более дорогой. Это то, что Путину во мне не нравится. И это то, почему он не хотел бы меня, потому что с первого дня я стремился к сильной армии", – сказал Трамп.

Мы очень хорошо поладили с Путиным – Трамп
 
Напомним, президентские выборы в США состоялись в ноябре 2016 года. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон.

Источник: korrespondent.net
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