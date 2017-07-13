Финляндия не против Северного потока-2 – СМИ

Финляндия не против строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на директора энергетического департамента Минэкономики и труда Финляндии Лиизу Ханкинхеймо.

"Планируемый к строительству газопровод Северный поток-2, так же, как и Северный поток, пройдет через Финляндию и страны Балтии. Он не повлияет на газовый рынок в Финляндии. Соответственно, наша позиция по этому вопросу нейтральна", – заявила Ханкинхеймо.

Финская сторона пока еще не получила от проектной компании Nord Stream 2 заявки на прокладку газопровода, она должна быть подана не позднее, чем за шесть месяцев до начала строительства газопровода.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Северный поток-2 является угрозой не только для Украины, но и для ЕС.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с Северным потоком.

Для реализации проекта необходимы разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии – в марте этого года, в Дании – в апреле.

Источник: korrespondent.net