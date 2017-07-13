Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июля 2017, четверг, 05:05
+22°C
Завтра +19°C
+22°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,27
13. 07. 2017

Белый дом назвал "смехотворной" инициативу об импичменте Трампа

 
Предложение конгрессменов-демократов о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является "политической игрой в худшем смысле". Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.
 
"Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле", – сказала она.

В США десять городов требуют импичмента Трампа
 
Напомним, два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования связи его кампании с РФ.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Однажды в Беларуси:

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.