Белый дом назвал "смехотворной" инициативу об импичменте Трампа

Предложение конгрессменов-демократов о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является "политической игрой в худшем смысле". Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.
Напомним, два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования связи его кампании с РФ.
Источник: korrespondent.net