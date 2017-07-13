Белый дом назвал "смехотворной" инициативу об импичменте Трампа

Предложение конгрессменов-демократов о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу является "политической игрой в худшем смысле". Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.





В США десять городов требуют импичмента Трампа "Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле", – сказала она.

Напомним, два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональду Трампу в связи с тем, что тот якобы оказывал препятствие правосудию в ходе расследования связи его кампании с РФ.

Источник: korrespondent.net