Наводнения в Японии унесли жизни 29 человек

29 человек стали жертвами наводнений и паводков на юго-западе Японии, сообщает РИА Новости.
Без вести пропавшими числятся 20 человек.
В районе бедствия разрушены почти 1 тысяча домов. 1,3 тысячи человек проживают в эвакуационных пунктах.
На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.
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Напомним, в мае в Японии из-за жары за неделю госпитализировали почти тысячу человек.
Источник: korrespondent.net
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