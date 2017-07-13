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13. 07. 2017

Наводнения в Японии унесли жизни 29 человек

29 человек стали жертвами наводнений и паводков на юго-западе Японии, сообщает РИА Новости.

Без вести пропавшими числятся 20 человек.

В районе бедствия разрушены почти 1 тысяча домов. 1,3 тысячи человек проживают в эвакуационных пунктах.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.

Наводнение в Китае: в зоне бедствия 12 млн человек

Напомним, в мае в Японии из-за жары за неделю госпитализировали почти тысячу человек.

Источник: korrespondent.net
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