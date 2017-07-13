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13. 07. 2017

Нью-Йорк потратит 32 миллиона долларов на борьбу с крысами

 
Власти Нью-Йорка потратят 32 миллиона долларов на борьбу с популяцией крыс, передает ABC News.
 
Меры по борьбе с грызунами будут проводиться в нескольких районах Нью-Йорка. Власти города намерены зацементировать подвальные этажи жилых помещений, увеличить штрафы за незаконный сброс мусора, а также заменить корзины для отходов компакторами на солнечных батареях.
 
"Мы отказываемся считать крыс нормальной частью жизни в Нью-Йорке", – заявил мэр Билл Де Блазио.

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Как сообщал Корреспондент.net, в нью-йоркском метро крыса сделала селфи на спящем мужчине.

Источник: korrespondent.net
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