Нью-Йорк потратит 32 миллиона долларов на борьбу с крысами

Власти Нью-Йорка потратят 32 миллиона долларов на борьбу с популяцией крыс, передает ABC News.

Меры по борьбе с грызунами будут проводиться в нескольких районах Нью-Йорка. Власти города намерены зацементировать подвальные этажи жилых помещений, увеличить штрафы за незаконный сброс мусора, а также заменить корзины для отходов компакторами на солнечных батареях.

"Мы отказываемся считать крыс нормальной частью жизни в Нью-Йорке", – заявил мэр Билл Де Блазио.



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Как сообщал Корреспондент.net , в нью-йоркском метро крыса сделала селфи на спящем мужчине.

Источник: korrespondent.net