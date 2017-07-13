Итоги 12.07: ГПУ против Добкина, айсберг-гигант

Россия упростила получение гражданства для украинцев

Государственная дума России приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев.

Теперь от жителей Украины требуют только подписать заявление об отказе от украинского гражданства. Ранее нужно было получит справку в уполномоченных органах Украины.

От Антарктиды откололся айсберг массой триллион тонн

От Антарктиды откололся один из самых больших айсбергов из когда-либо зарегистрированных. Шельфовый ледник Ларсена состоял из трех крупных ледников – A, B и C. Сейчас откололся последний из оставшихся – Ларсен C.

В свободное плавание отправилась глыба льда толщиной примерно в 200 метров и размером около шести тысяч квадратных километров – в семь раз больше Киева, и массой примерно один триллион тонн.

ПриватБанк докапитализировали на 22,5 миллиарда гривен

Министерство финансов Украины внесло в капитал национализированного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа на 22,5 ммллмарда гривен.

В Раде поддержали обвинения против Добкина

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады признал достаточно обоснованным представление генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина. В то же время комитет признал законными, но недостаточно обоснованными представления на задержание и на арест нардепа.

Кабмин выделил 50 миллионов гривен на уборку львовского мусора

Кабинет министров выделил Львовской обладминистрации 50 миллионов гривен, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Средства выделили для утилизации мусора.

Россия подняла Черноморский флот по тревоге

Россия по тревоге подняла отдельные береговые и корабельные соединения Черноморского флота в Крыму и Черном море. В рамках проверки боеготовности по тревоге в Черное море вышли российские противолодочные и минно-тральные корабли, были подняты береговые соединения флота РФ.

Порошенко выступил за создание нового министерства

Президент Порошенко направил в Верховную Раду предложение о создании в Украине министерства по вопросам ветеранов антитеррористической операции.

"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, ведь именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отчизны", – заявил глава государства.

Источник: korrespondent.net