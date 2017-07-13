Кандидат Трампа на пост главы ФБР отказался потакать президенту

Выдвиженец Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рэй отверг заявления президента США о том, что расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы прошлого года - это охота на ведьм.

"Я не считаю, что директор Мюллер занимается охотой на ведьм", - заявил Рэй, имея в виду бывшего директора ФБР, возглавившего это расследование.

Выступая на слушаниях в сенате, Рэй также пообещал, что не будет играть в поддавки, если его утвердят на эту должность.

В июне президент Трамп объявил, что выдвигает Рэя на пост директора ФБР, который работал помощником генпрокурора США в 2003-2005 годах. В своем Twitterон охарактеризовал Рэя как человека с безупречной репутацией.

Ранее Рэй ранее работал в администрации Джорджа Буша-младшего, а также был адвокатом губернатора Нью-Джерси и соратника Трампа Криса Кристи.

Источник: korrespondent.net