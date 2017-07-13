В Мексике копов осудили за побег от преступников

Мексиканский суд приговорил шестерых полицейских к 27 годам тюрьмы за бегство от преступников, которые пытались похитить молодого человека. Как сообщает Excelsior, в 2016 году местные жители вызвали полицию в город Кристо-Рэй в штате Синалоа.

Прибыв на место, полицейские обнаружили несколько грузовиков с бандитами, которые пытались похитить человека. Правоохранители приняли решение не участвовать в задержании преступников и скрылись.

Момент похищения 27-летнего мужчины, а также бегство полицейских были записаны на видео и вскоре попали в интернет. Сюжет стал доказательством в суде.

Начальство пыталось преподнести произошедшее, как некую стратегию полицейских, так как преступников было больше. Однако суд не посчитал такие оправдания неубедительными.

Ранее 20 мексиканских полицейских были временно отстранены от работы за неоказание помощи россиянину Алексею Макееву, на дом которого напала толпа возмущенных мексиканцев.

Источник: korrespondent.net